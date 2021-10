Motorista e passageiro foram levados ao Hospital João XXIII. Ele sofreu fraturas (foto: Polícia Militar/Divulgação)



Uma mulher de 30 anos e um homem de 33 foram parar no hospital após um acidente na madrugada desta quarta-feira (20/10) na Avenida do Contorno, altura do Bairro São Lucas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher estava na direção e disse ter bebido uma cerveja antes de sair no Ford Focus.





O acidente foi pouco depois das 2h, perto do número 3.871. De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que seguia na faixa da esquerda quando bateu no meio-fio. O carro rodou na pista e parou ao colidir com uma árvore. A motorista disse que chovia muito e ela não conseguiu entender direito o que tinha ocorrido.





O passageiro que estava com ela ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.





A mulher estava em estado de choque. Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram que ela tinha hálito etílico e olhos avermelhados, mas não apresentava capacidade motora alterada. A PM informa que ela disse ter bebido uma garrafa de cerveja em um bar do Bairro Santa Tereza e estava indo para casa. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro.





Ela e o outro homem foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital João XXIII. Com dores no punho esquerdo, ela ficou em observação. Já o rapaz sofreu fraturas. A PM informou que ele estava alcoolizado.





O carro foi apreendido e levado para um pátio do Detran. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.



Este é o segundo acidente do tipo registrado nos últimos dias. Na segunda-feira, uma jovem de 20 anos capotou o carro na Avenida Carlos Luz, Região Noroeste de Belo Horizonte. À PM, ela disse que estava usando o celular e perdeu o controle da direção.



A corporação informou que ela também apresentava sinais de ter bebido, mas não quis fazer o teste do bafômetro. A Polícia Civil informou que vai investigar a suspeita de embriaguez. Ela foi autuada por dirigir manuseando celular e por direção sob efeito de álcool.