Mulher capota carro ao usar celular na Avenida Carlos Luz

Trecho onde o acidente ocorreu na noite passada (foto: Reprodução da internet/Google Maps) Uma jovem de 20 anos se envolveu em um acidente de trânsito na noite passada na Avenida Carlos Luz, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), além de usar o celular enquanto dirigia, existe a suspeita de que ela tenha consumido bebida alcoólica.









De acordo com a PM, ela disse que perdeu o controle da direção ao mexer no telefone. O pai da motorista é médico e esteve no local. Ele prestou os primeiros socorros a ela, que teve escoriações nos pés.





Ainda de acordo com a polícia, ela apresentava hálito etílico, mas disse não ter bebido. Foi oferecida a oportunidade de fazer o teste do bafômetro, mas ela recusou.





Como ela não tinha a capacidade psicomotora alterada, foi liberada no local do acidente. O carro foi deixado aos cuidados do pai dela. A Polícia Militar informou que foram feitas autuações por conta do acidente. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.