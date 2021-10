Mulher morre após carro cair de ribanceira na MG-435, próximo a Caeté

Bombeiros resgataram o corpo de mulher no fundo de uma ribanceira às margens da estrada (foto: CBMMG)

Uma mulher de 21 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo (17/10), às 5h30, no KM 4 da rodovia MG-435, próximo a Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando o automóvel de passeio que ela estava saiu da estrada e caiu num despenhadeiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi arremessada para fora do veículo e estava estirada na base da ribanceira.

As outras três vítimas eram homens. Um deles, que tinha uma fratura em um dos braços, saiu do veículo destruído e rastejou até a estrada, para pedir ajuda. Os outros dois estavam presos no interior do veículo, também com fraturas. Os três foram socorridos e levados para o hospital de Caeté.