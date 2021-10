Carros batem de frente na 040 e ferem criança de 4 anos e outras 4 pessoas

Colisão entre dois carros aconteceu na tarde desse domingo (10/10) na cidade do interior mineiro de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) veja mais abaixo ). Cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança de 4 anos, após uma batida frontal entre dois carros na BR-040, na pequena cidade do interior mineiro de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata. O acidente foi registrado na tarde desse domingo (10/10). Já na madrugada desta segunda-feira (11/10), em Juiz de Fora, um caminhão com carga de carne suína caiu de uma ponte e deixou o condutor preso às ferragens ().

Como a vítima ficou presa às ferragens, os militares utilizaram um equipamento hidráulico desencarcerador para removê-la do veículo em segurança.

O outro condutor, de 48 anos, dirigia um carro com placas de Bom Jesus do Norte (ES). As outras vítimas são uma criança de apenas 4 anos; uma mulher, de 36; e um jovem, de 20 anos. Todos os envolvidos tiveram algum tipo de ferimento.

A concessionária Via 040, que administra o trecho, prestou auxílio no resgate. Nesse sentido, as vítimas foram encaminhadas de ambulância para um hospital em Santos Dumont.

A reportagem questionou o Corpo de Bombeiros sobre a dinâmica do acidente e a disposição dos ocupantes nos veículos, mas não obteve retorno.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, ficando responsável pela sinalização e posterior liberação do trânsito.

Caminhão despenca de ponte

Também na região da Zona da Mata, em Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para atender uma ocorrência na madrugada desta segunda-feira. Um caminhão com carga de carne suína rompeu a proteção da ponte que dá acesso ao Bairro Ladeira, na Zona Leste da cidade, e caiu no Rio Paraibuna.

O condutor do veículo, que não teve a idade informada, ficou preso às ferragens, dentro da cabine. Neste caso, os militares também tiveram que utilizar um equipamento desencarcerador para removê-lo em segurança.

Motorista ficou preso às ferragens dentro da cabine do caminhão (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

No momento do atendimento, o motorista estava consciente e relatou dores nas pernas e nos braços. Os militares também informaram que, segundo testemunhas, o veículo tombou ao tentar fazer uma curva.

Ainda segundo a corporação, o passageiro, também não identificado, já havia saído por conta própria antes da chegada do socorro.

A unidade do Resgate, do Corpo de Bombeiros, conduziu o motorista até o hospital. A corporação não informou se o passageiro ficou ferido e se ele também foi encaminhado a uma unidade hospitalar.