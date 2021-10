Homem alcoolizado capota carro com filho de 4 anos em BH

Carro conduzido por homem com sinais de embriaguez subiu na alça de um viaduto da Avenida Cristiano Machado, em BH (foto: Reprodução/Google Street View) O carro conduzido por um homem de 42 anos capotou, por volta das 23h desse domingo (10/10), na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Vila Suzana, na Região da Pampulha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista estava com sinais de embriaguez.









No entanto, os militares detectaram sinais de embriaguez no homem, como hálito etílico e olhos avermelhados. O motorista, então, assumiu ter ingerido uma cerveja em lata, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Com isso, sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida e o condutor foi autuado.





O veículo foi liberado para a esposa do homem, que acionou um reboque para levar o carro. O motorista não se feriu no acidente.





Cadeirinha salva criança





O filho do homem, de apenas 4 anos, também estava no carro no momento do acidente. No entanto, a criança não teve lesões, uma vez que estava na cadeirinha. O equipamento também estava preso ao cinto de segurança.





O uso da cadeirinha é indispensável para crianças menores de 10 anos, com menos de 1,45m. Elas devem ser transportadas no banco traseiro, com equipamento de retenção adequado para idade, peso e altura, segundo o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).