Batida de frente entre carro e caminhão deixa dois mortos e um ferido em MG

O veículo de passeio, onde estavam as vítimas, virou um monte de ferro retorcido (foto: CBMMG)

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente, na tarde desta sexta-feira (15/10), no quilômetro 756 da BR-116, próximo a Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. O Fox, placa OPC 6952, bateu de frente com um caminhão, ficando inteiramente destruído. Todas as vítimas eram ocupantes do veículo de passeio.

Os passageiros eram todos homens e trabalhavam numa empresa rural da região. Os dois mortos são o motorista, de 59 anos, e o ocupante do banco da frente, de 45 anos. O sobrevivente, mas que está em estado grave, é um homem de 42 anos, que viajava no banco traseiro. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital de Redentor.

O motorista ficou preso às ferragens, assim como o passageiro que sobreviveu. A outra vítima foi ejetada do veículo, tendo batido no chão grande violência. Este chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio morreu. O motorista do caminhão nada sofreu.