Acidente entre duas carretas, caminhão e carro deixa um morto na BR-153

Causas do acidente na BR-153 ainda não são conhecidas (foto: CBMMG)

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, vítimas de queimaduras, em consequência de um choque entre duas carretas, um caminhão e um veículo de passeio, uma Saveiro, no quilômetro 66 da BR-153, próximo à cidade de Prata, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (24/8).

A vítima fatal foi o motorista da carreta carregada com peças bovinas, que se incendiou no momento do choque. Ele teve morte imediata, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) dos bombeiros.

A ocorrência foi atendida por militares do 2%u2070 Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, localizado em Ituiutaba. Duas das vítimas de ferimentos estavam no veículo de passeio e foram conduzidas pela equipe do SAMU para o hospital de Prata.

O motorista do caminhão, que estava carregado com fertilizantes foi levado para Monte Alegre de Minas por pessoas que passavam pelo local e o socorreram.



A quinta e última vítima conduzia a carreta-prancha, com maquinário agrícola, e nada sofreu, permanecendo no local e recusou atendimento por não ter sofrido nenhum ferimento.

Para debelar o incêndio, os bombeiros utilizaram 5.000 litros de água e montaram uma linha de ataque a fim de debelar o restante do incêndio que estava nas rodas dos veículos e às margens da rodovia. A causa do acidente não foi esclarecida.