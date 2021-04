Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na BR-040, em Ouro Preto

Carretas ficaram praticamente destruídas após forte impacto (foto: Reprodução/Twitter Davi Braga) acidente entre duas carretas no início da manhã desta terça-feira (20/4) matou uma pessoa no km 599 da BR-040, em Ouro Preto, cidade da Região Central de Minas Gerais. Um graveentreno início da manhã desta terça-feira (20/4)noda, em, cidade da Região Central de Minas Gerais.





Ainda não há confirmação do nome da vítima. As equipes responsáveis, como médicos, perícia e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão no local. Depois, será necessário tirar os dois veículos do local, além de fazer a limpeza da via, já que a carga se espalhou pela pista.

O engarrafamento chega a ser de 5 km. As causas do acidente ainda serão investigadas.