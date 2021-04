Preso suspeito de espancar e matar para roubar moto da vítima

A delegada Camila Miller confirma a motivação para o crime (foto: PCMG)

Um jovem, de, suspeito de um crime deque teve como vítima um homem de 59 anos, em, na Zona da Mata, no último dia 29, foi preso nesta segunda-feira (19/4), naquela mesma cidade. O suspeito estava em uma casa, no Bairro Santa Rita.

Segundo a delegada Camila Miller, que responde interinamente pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, as investigações apontaram que vítima e agressor estavam bebendo, juntas, num bar. Depois de deixarem o local, o suspeito teria atraído a vítima para a residência desta, com o objetivo de roubar.

“No dia 29 de março foi registrada uma ocorrência de lesão corporal. Na época, a vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada ao hospital, após ter sido violentamente agredida. No decorrer das investigações, a Polícia Civil teve o conhecimento de que, tanto a vítima quanto o agressor, durante o dia em que aconteceu o fato, estavam bebendo juntos. Em dado momento, dirigiram-se até a casa do suspeito, de 18 anos. Na residência, eles tiveram alguma desavença e a vítima foi agredida violentamente chegando a perder a consciência no local”, informa a delegada, que confirma que o investigado teria roubado o capacete, a chave da motocicleta e o próprio veículo.

Segundo a delegada Camila, depois de cometer o crime, o suspeito fugiu. “Fugiu do local deixando a vítima lesionada e dentro da sua casa trancada. Mas, em algum momento, ela conseguiu recobrar a consciência, sair do lugar quebrando a janela e pedindo socorro a um dos vizinhos, que conseguiu acionar a Polícia Militar. No local, a vítima teria relatado aos policiais os fatos, no entanto, posteriormente, em decorrência das agressões, ela chegou a falecer no hospital”, informou.