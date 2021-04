COVID-19: Romeu Zema inaugura 10 leitos de UTI em Janaúba

O governador inaugurou leitos de UTI para tratamento exclusivo da COVID-19, em Janaúba (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

Romeu(Novo) participou, nesta segunda-feira (19/4), da inauguração de 10 leitos depara tratamentoexclusivo dano Hospital da Fundajan, em Janaúba, Norte de Minas. Zema também visitou o Bloco de UTI do Hospital Regional que, após a conclusão das obras, terá entrada para triagem e atendimento exclusivos para pacientes com o novo

Somente neste ano, foram entregues 15 leitos de terapia intensiva na unidade hospitalar.









“Desde o início da pandemia, nosso foco foi fortalecer o sistema de saúde. Mais do que dobramos os leitos de enfermaria, eram 10 mil e hoje são mais de 20 mil. Fizemos mais ainda com os leitos de UTI, que eram 2.072 (em fevereiro de 2020) e hoje são mais de 4.400. Compramos os respiradores mais baratos do Brasil, compramos e já estão distribuídas seringas e agulhas previamente à vacinação”, afirmou.





Zema também ressaltou a parceria com os deputados estaduais e federais para os cuidados na região do Norte de Minas: “Quero agradecer ao prefeito, aos deputados estaduais e federais que sempre têm olhado pela Região Norte. É um trabalho conjunto que ninguém aqui sozinho conseguiria fazer. No que depender de mim, esses 10 novos leitos serão perenes”.





Ampliação





Desde o início da pandemia, a macrorregião Norte de Saúde teve aumento de 161% no número de leitos de UTI, passando de 115 em fevereiro de 2020 para 301 em abril deste ano.



Também foram criados 670 leitos de enfermaria para tratamento de pacientes da COVID-19 – aumento de 87,7% no mesmo período.





O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, ressaltou o planejamento estratégico do governo: “A intenção é preparar para o resto do ano os leitos, para não termos que correr na hora que o paciente chega. Temos as resoluções que estão financiando leitos para COVID no valor de R$ 1.600 a diária, que vai permanecer mesmo com a queda das internações”.





O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, também destacou o empenho para melhorar a Saúde pública no município.





“Recebemos o sistema de Saúde sucateado. O Hospital Regional não tinha sequer rede de gás funcionando, o compressor estava queimado há quase um ano. Tinha obra durante 11 meses sem terminar. Concluímos as obras com os leitos clínicos de COVID e mais 15 leitos de UTI. Hoje estamos completando os 30 leitos de UTI COVID”, disse.





Vacinação





Ainda em Janaúba, o governador visitou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Parteira Maria Neves, onde acompanhou a vacinação de idosos contra o novo coronavírus.



O município recebeu, nesta segunda-feira (19/4), 2.085 doses do imunizante.