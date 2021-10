Inabilitado, homem pega carro emprestado para sair com namorada e se dá mal

O carros atingidos pelo motorista com sinais de embriaguez, em Valadares (foto: PM/Divulgação) Um motorista inabilitado, com sintomas de embriaguez, provocou um acidente grave, causando prejuízo aos proprietários de outros dois veículos atingidos pelo carro dirigido por ele. O acidente aconteceu na noite de sábado (16/10), quase madrugada de domingo, em Governador Valadares, no Rio Doce.

O rapaz de 24 anos de idade, que dirigia o veículo em alta velocidade pela Rua Israel Pinheiro, Bairro Santos Dumont, disse à polícia que perdeu o controle da direção e bateu de frente com um Cross Fox, que estava estacionado na rua.

Uma câmera de segurança, de uma residência próxima ao local do acidente, flagrou o momento em que o carro desgovernado atingiu os outros dois automóveis. Pelas imagens é possível ver que o carro dirigido pelo rapaz se aproxima em alta velocidade, roda na Rua Israel Pinheiro e bate com muita força em dois veículos estacionados. O motorista que provocou o acidente tenta fugir com o seu carro, mas não consegue.

Carro emprestado

Durante a conversa com os agentes, o motorista que provocou o acidente informou que não tinha habilitação para dirigir e, mesmo assim, pegou o carro emprestado com uma amiga para sair com sua namorada.

Enquanto conversavam com esse motorista, os policiais observaram algo estranho, e que foi descrito no registrou policial. “Foi perguntado ao condutor se ele gostaria de ser submetido ao teste do etilômetro, mas ele se recusou a soprar o instrumento".

Contudo, devido ao estado em que se encontrava, com olhos avermelhados, conversa desconexa e andar cambaleante, o motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil.