Minas deve ter mais um período chuvoso até domingo (21/11)

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Chuvas voltam a Minas nesta quinta-feira (18/11) , e a previsão é de pancadas fortes com rajadas de vento de até 50km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta condição deve durar até domingo (21/11). Com isso, os termômetros devem sofrer ligeira queda no fim de semana.

“Como exemplo, temos a pequena variação nos termômetros em BH nos próximos dias, quando a mínima deve ficar em 18°C e a máxima não passa dos 24°C, no fim de semana”, destaca o meteorologista.

O Inmet também divulgou a previsão de temperaturas para a capital, até na próxima segunda (22/11). Confira;

Sexta-feira (19/11) - mínima 18°C/ máxima 27°C

Sábado (20/11) - mínima 18°C /máxima 24°C

Domingo (21/11) - mínima 18°C/ máxima 24°C

Segunda-feira (22/11) - mínima 18°C / máxima 23°C .

De acordo com o meteorologista, há previsão de pancadas fortes de chuvas já nesta quinta-feira (18/11) em todo o estado: “É preciso ficar atento pois o maior volume deve ocorrer durante o sábado (20/11) e na manhã do domingo (21/11), podendo chover durante todo o dia, intensificando as pancadas em alguns momentos”, alerta.

A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado com chuvas no período da tarde em todas as regiões.

Além disso, a mínima de BH nessa madrugada foi em Cercadinho, 16,6°C. Já a máxima deve alcançar os 32°C até o início da noite.

Entretanto, a menor do estado registrou em Maria da Fé, Sul de Minas, 12°C, e a maior pode ocorrer no Triângulo e Norte, marcando 36°C.

