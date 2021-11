Umidade do ar em Minas está acima dos 30% com o período chuvoso

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Esta quarta-feira (17/11) será de céu parcialmente nublado em todo o estado, com temperaturas podendo chegar aos 36°C em áreas isoladas. Além disso, o período chuvoso da última semana fez com que a umidade do ar fique em níveis acima dos 30%, em todas as regiões.

A menor temperatura da capital durante a madrugada de hoje foi na Estação do Cercadinho, 15,5°C. Já a máxima deve ser de 28°C no período da tarde.

De acordo com o Inmet, uma nova frente fria deve trazer chuvas para Minas a partir desta quinta (18/11), com queda de temperatura no fim de semana, não passando dos 26°C na capital mineira.

A mínima do estado nesta quarta (17/11) foi em Monte Verde, Sul de Minas, com 9,9°C, enquanto a máxima deve chegar aos 35°C no Triângulo e Norte.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen