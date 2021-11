Alerta! Mais de 40 cidades mineiras podem receber chuvas e ventos fortes

Forte chuva causou estragos em Ouro Preto, na Região Central de Minas, no dia 18 de outubro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Após uma semana em que as fortes chuvas dominaram o estado de Minas Gerais, com direito até a um alerta de grande perigo emitido pela primeira vez neste semestre pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), agora 45 cidades do Noroeste e Norte mineiros estão em alerta por chuvas intensas que ainda atingem na região.

"Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h)", alerta o instituto, ao reforçar que a possibilidade se estende até o fim da manhã de segunda-feira (15/11), mais precisamente às 11h.

Moradores dessas regiões ( veja a lista abaixo ) devem ficar atentos: "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o Inmet.





No Distrito de Santiago, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, a chuva causou inundações: a lama teve que ser retirada por equipes da prefeitura (foto: Prefeitura de Presidente Olegário/Divulgação)





A expectativa é que as pancadas de chuva cheguem a até 50mm. Podem haver vendavais, que é quando o vento passa de 60km/h segundo a Escala de Beaufort (que mede a intensidade dos ventos pela velocidade). Não há risco de granizo.

A frente fria que ficou estacionada em Minas Gerais durante a semana está saindo do Estado. O feriado de 15 de novembro, e a próxima semana, por tabela, devem ter tempo mais firme. Há a possibilidade de novas chuvas acontecerem durante a semana, segundo o Climatempo, mas menos fortes do que as registradas.

Veja quais são as cidades com risco de chuvas intensas