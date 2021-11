Mãe de Marília Mendonça publica mensagem após morte da filha

Ruth Dias Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, morta em acidente de avião no último dia 5 , postou neste domingo (14/11) uma mensagem de luto nas redes sociais. O recado é trecho da música gospel "Vai valer a pena". A foto também estava acompanhada da música "Mesmo sem entender", do cantor Thalles Roberto.

É a segunda publicação do tipo. Três dias depois do acidente que matou Marília, Ruth havia publicado outra mensagem, com o refrão da música “Jó”, de Midian Lima. Na postagem escreveu, “Deus me deu, Deus tomou”.