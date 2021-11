Mulher é encontrada morta em fazenda e crime intriga polícia

Corpo foi encontrado próximo ao km 20 da BR-050, em Araguari (foto: Imagem ilustrativa - fsHH/Pixabay)

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta em uma fazenda às margens da BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa sexta-feira (12/11). Próximo ao local, policiais encontraram um carro com pacotes de drogas.



De acordo com a Polícia Militar (PM), tratava-se de uma mulher de cor branca, altura mediana, de cabelos pretos, tatuagem nos dois antebraços e no pescoço, vestindo calça de cor cinza, camiseta de cor preta e calçando tênis de cor azul.





A perícia foi chamada e logo constatou que o corpo da vitima apresentava um pequeno ferimento na cabeça e sinais de arranhões de unha no rosto. Mas não foi possível identificar a causa da morte até o encerramento do registro da Polícia Militar.O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio.

Carro com drogas



Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, a polícia localizou um carro e vários quilos de drogas. Após buscas em redes sociais a no sistema policial e por meio de de fotos, foi constatado que o corpo encontrado se tratava da mesma pessoa do documento encontrado, dentro do veículo.



No carro, policiais também encontraram pacotes em baixo do banco do motorista com uma substância semelhante a pasta-base.



Dentro da propriedade rural, foi localizada uma mala de viagem de cor preta e, em seu interior, foram encontradas 19 barras de uma substância análoga a maconha, embaladas em fita plástica.



Também foram apreendidos: uma máquina de cartão, um cartão de credito, um cartão de vacina do Distrito Federal no nome da mulher e R$ 65.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia esteve no local para realizar os primeiros levantamentos. Um procedimento foi instaurado para apurar motivação, as causas e circunstâncias da morte da vítima.

Nota da PCMG

"Sobre o homicídio registrado na sexta-feira (12), em uma fazenda às margens da BR 050, em Araguari, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a perícia esteve no local para realizar os primeiros levantamentos. Um procedimento foi instaurado para apurar motivação, as causas e circunstâncias da morte da vítima".