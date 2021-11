Em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, uma estrada da zona rural desmoronou por causa das chuvas (foto: Prefeitura de Aricanduva/Divulgação)

A quantidade de chuvas em Minas Gerais gerou um alerta inédito neste semestre: o de grande perigo para o acumulado de água. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 272 cidades mineiras correm grandes riscos por causa da chuva que não para desde o começo da semana.

São municípios do Triângulo, Centro, Sul, Noroeste e Vale do Jequitinhonha que estão em risco. Há também grande probabilidade de deslizamentos de terra, desmoronamentos, quedas de energia elétrica e queda de árvores. Não há previsão, porém, de ventos em grandes velocidades.

O acumulado de água nessas regiões pode ultrapassar 100mm nas próximas horas.

A "culpa" dessa chuvarada toda é da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um fenômeno meteorológico que é comum nesta época do ano, mas que em 2021 veio mais intenso. São nuvens que se formam na região amazônica e 'descem' pelo país, estacionando no continente bem onde fica o Minas Gerais.

Desde o começo da semana, vários problemas já foram registrados.

Em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, a estrada da Comunidade Serra da Noruega (próximo à Fazenda do Helmiro) desmoronou com a chuva de terça-feira (9/11). O espaço foi parcialmente interditado e equipes da prefeitura tentavam terraplanar a área hoje, mas o trabalho também pode sofrer atrasos por causa das novas pancadas de chuva.



Já as aulas em Ataléia, também no Jequitinhonha, foram suspensas até amanhã. Não houve nenhum dano específico às instituições, mas é que elas agora estão direcionadas para receber alguma família que eventualmente tenha sofrido danos por causa das chuvas.



Moradores que vivem próximos a encostas já foram alertados sobre as condições de chuva para os próximos dias.

O Rio do Peixe transbordou em Alvinópolis, na região Central de Minas, e derrubou a ponte que faz a ligação ao Bairro Souza.

A BR-381 está interditada em Timóteo, no Vale do Aço, depois que duas grandes pedras rolaram na pista após um deslizamento de terra. Não houve feridos.

Na capital, a Defesa Civil de Belo Horizonte afirma que há risco geológico (ou seja, de deslizamentos de terra) até domingo (14/11). Contagem, na Região Metropolitana, também deixou em alerta todas as regiões da cidade.

Veja as cidades que estão em grande perigo para chuvas