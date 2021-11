Fortes chuvas provocam quedas de barreira e interditam a BR-381, em Timóteo

Uma pedra gigante deslizou da encosta e foi parar no meio das pistas da BR-381 (foto: Reprodução Redes Sociais)

As fortes chuvas que estão caindo na região leste de Minas, nos vales do Aço e Rio Doce, provocaram a interdição da BR-381 em dois pontos, impedindo a passagem de veículos no trecho próximo a São Joaquim da Bocaina, por causa do deslizamento de uma barreira.