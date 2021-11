Ivete Sangalo confirma presença no carnaval de BH em 2022

Ivete Sangalo fará show no carnaval de BH em 2022 (foto: Instagram/Reprodução)





Carnaval em Belô

A prefeitura ainda não aprovou a realização do carnaval de rua de BH em 2022, em função da pandemia de COVID-19. Enquanto os blocos de rua enfrentam a incerteza, os carnavais fechados já estão vendendo ingressos. Conforme protocolos atuais aprovados pela PBH, nos shows para mais de 1.500 pessoas , em locais que comportam pelo menos 6 mil espectadores, assim como nos estádios de futebol, a capacidade vai passar de 30% para 40% de ocupação.





Além do evento "We Love Carnaval Beaga 2022", Belo Horizonte também terá a volta do Carnaval Do Mirante e do Carnaval do Bem, após um ano sem folia devido à pandemia. O Carnaval do Mirante será realizado no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH, entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, e está em sua oitava edição, confirmando atrações como Baile do Dennis e Wesley Safadão. O Carnaval do Bem será no Mineirão nos dias 27 e 28 de fevereiro, prometendo a presença de nomes como Alok e Barões da Pisadinha.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

A cantora baiana Ivete Sangalo está confirmada para o carnaval de Belo Horizonte em 2022. Sangalo vai se apresentar no evento fechado "We Love Carnaval Beaga 2022", que está previsto para os dias 26 de fevereiro a 1° de março, com início às 14h e término às 23h, todos os dias de shows.