Com estoque baixo, Banco de Leite de Uberaba pede doações às lactantes

O Banco de Leite Humano de Uberaba conta, atualmente, com 60 mães que fazem a coleta do leite em casa e acionam o Caism para buscar o potinho. Por outro lado, essa doação é feita de acordo com a disponibilidade de cada mãe, o que nem sempre ocorre toda a semana (foto: Creative Commons/Divulgação) Com estoque baixo, o Banco de Leite Humano de Uberaba convoca as mães da cidade que tenham excedente de leite para se cadastrarem no Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher (Caism). O alimento é repassado para o atendimento de 15 crianças que, atualmente, estão internadas em UTIs neonatais de hospitais da cidade. Elas precisam do alimento diariamente.

Segundo informações da gerente do Caism, Ana Paula Custódio, atualmente o Banco de Leite Humano de Uberaba conta com 60 mães que fazem a coleta do leite em casa e acionam o Caism para buscar o potinho.

“Porém essa doação é feita de acordo com a disponibilidade de cada mãe, o que nem sempre ocorre em toda a semana. Por isso é tão importante que mais mães sejam doadoras e façam parte dessa corrente, que leva um alimento que ajuda a fortalecer os bebês internados na UTI”, destacou Ana Paula.



Ela explica que a doação é feita por mulheres que estão amamentando seus bebês e que têm um excedente de leite. “Para se tornar uma doadora, basta procurar o Caism para receber todas as orientações”, complementa.



O processo de doação de leite humano, ainda segundo a gerente do Caism, é muito simples. “Basta a mulher entrar em contato com o Banco de Leite, onde será realizada uma avaliação para identificar se ela tem condições de ser uma doadora. Após a avaliação, a mãe doadora do leite não precisa ficar se deslocando até o Caism, o procedimento é todo domiciliar.



A mãe recebe o frasco para fazer a coleta, realiza o procedimento em casa, mantém o leite congelado e a equipe passa na residência semanalmente para buscar o frasco”, explicou.

Em seguida, o leite coletado passa por uma pasteurização e então é destinado aos hospitais para alimentar as crianças que estão internadas em UTIs.