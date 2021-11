Vacina: adolescente que postar melhor foto vai comer pamonha com o prefeito

Patos de Minas é conhecida como a capital nacional do milho e a pamonha é a marca registrada da cidade (foto: Marcos Michelin/EM)

No Alto Paranaíba, o prefeito de Patos de Minas promove um concurso fotográfico para incentivar a vacinação de adolescentes contra a COVID-19. Quem postar a foto mais criativa no momento da imunização ganhará um prêmio diferente.



Luís Eduardo Falcão (Podemos) prometeu levar o adolescente para tomar um café e comer uma pamonha com ele no gabinete do Executivo municipal.

"Um desafio: a melhor foto (vale fantasia, placa, etc! Usem a criatividade!) vai tomar um café e comer pamonha comigo lá no gabinete", escreveu Falcão. A ideia é incentivar a imunização dos adolescentes contra a COVID-19.



Para participar do concurso é necessário marcar o prefeito ao postar a foto nas redes sociais.

Ainda no Twitter, alguns internautas demonstraram ciúme. "Decepcionada! Na minha vez não teve isso... E olha que eu vacinei mesmo com meu pânico de agulha, acho que eu merecia uma pamonha", escreveu uma internauta.

Luís Eduardo Falcão esclareceu que o concurso é uma iniciativa pessoal dele e que arcará com os custos do próprio bolso. "Se for preciso, a gente faz até uma vaquinha com os secretários", brincou.