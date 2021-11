Minas pode ter chuvas intensas até sexta-feira (12/11), alerta Inmet

Em Nova Serrana, no Centro-Oeste, choveu em um único dia 80mm. Risco é igual para praticamente todo o Estado (foto: Prefeitura de Nova Serrana/Divulgação)

As tempestades não devem dar folga nos próximos dias em Minas Gerais. Nesta quarta-feira (10/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou Belo Horizonte e outros 840 municípios mineiros – praticamente todo o estado – em alerta de perigo por causa das chuvas intensas, que podem chegar a 100mm em apenas um dia. Há um grande risco de desabamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e alagamentos causados pela água.

Há possibilidade de ventos de tempestade, que podem chegar a até 100km/h, atingirem os municípios, colocando mais um ponto de risco na situação.

A força da chuva pode causar até mortes, como aconteceu em Nova Serrana, no Centro-Oeste. Em apenas um dia , no fim de semana, choveu 80mm, e um idoso de 62 anos morreu ao ser arrastado pela correnteza.

A Defesa Civil de Minas Gerais já emitiu, inclusive, o Plano de Emergência Pluviométrico 2021/2022, para orientar as cidades sobre em quais momentos decretar situações de emergência e calamidade por causa das chuvas.

Um levantamento feito pelo órgão, também baseado nos dados do Inmet, aponta que grande parte do estado deve ter chuvas 35% acima das quantidades normais para novembro e dezembro. Em pontos do Triângulo Mineiro, por exemplo, há chance das precipitações serem até 60% maiores.

Veja onde pode chover com intensidade em Minas