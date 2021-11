Carta de adolescente comove comandante da PM em Pouso Alegre

Uma adolescente de Pouso Alegre, Sul de Minas, teve o pedido atendido após entregar uma carta ao comandante da 17ª Região da Polícia Militar. A jovem, de 14 anos, deixou a carta na residência do coronel Pinheiro com um singelo pedido para a celebração de Natal: "Um guaraná e um chinelo".

Adolescente tem pedido atendido, após deixar carta na residência do Comandante da PM (foto: PMMG/Divulgação)

Comovido com o pedido, o comandante da PM local, acompanhado de outros militares, foi pessoalmente à residência da família da adolescente, que mora no Bairro Monte Azul, nesta quarta-feira (10/11).Além do chinelo e do refrigerante, eles ainda levaram outros presentes, como materiais escolares e uma cesta de Natal.