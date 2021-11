Após mais de mil dias, agonia de familiares chega ao fim com identificação

Bombeiros estão prestes a completar três anos de buscas pelas vítimas em Brumadinho (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A agonia de uma família chegou ao fim após mais de 1 mil dias. Uma das vítimas do rompimento da Barragem de Córrego do Feijão , em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, foi identificada. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10/11). Agora, sete das 270 vítimas ainda não foram encontradas e/ou identificadas.

A pessoa identificado é um homem de 55 anos. A família, no entanto, não autorizou que o nome fosse divulgado pelas autoridades. Os detalhes foram repassados pela diretora do Instituto de Criminalística, Carla de Vasconcelos, e pelos peritos Ângela Romano e Higgor Dorlas. ''O pessoal já está trabalhando a 1.021 dias. Foi um trabalho pericial muito complexo, envolve muitas estruturas, seções especializadas', disse Carla de Vasconcelos.



LEIA TAMBÉM: Desastre de Brumadinho: mil dias de dor, saudade e espera





A identificação foi realizada por meio dos trabalhos das equipes do Instituto de Criminalística, a partir de DNA, já que não existiam dados suficientes para o reconhecimento através de outro método. ''Após as tentativas de identificação com impressões digitais e arcada dentária não foi possível o reconhecimento. Partimos então para exame de DNA, que foi finalizado hoje'', explicou Higgor.Ele afirmou que o exame de DNA é feito por comparativo. ''A gente tem dados de todas as vítimas. Nesse caso, apontou para uma família de alguém que não tinha sido encontrado e repetimos o exame para confirmar antes de liberar'', acrescentou.A comunicação da identificação do corpo foi feita pelo serviço social do IML.O corpo foi encontrado no dia 2 de outubro na região conhecida como Ferteco 1. ''Fui acionada para comparecer à mina onde tinham encontrado um corpo praticamente inteiro e no local eu fiz os trabalhos'', afirmou Ângela Romano.Ao todo, 263 pessoas que morreram em decorrência do rompimento da barragem já foram identificadas.''Reforçamos nosso agradecimento ao governador Romeu Zema por manter o compromisso de continuidade das buscas, possibilitando os encontros das nossas joias'', disse a Comissão dos Não Encontrados, por meio de nota.''Estendemos o agradecimento ao Corpo de Bombeiros e todos os envolvidos que direta ou indiretamente contribui para que todas sejam encontradas'', acrescentou.Em 6 outubro, a Polícia Civil havia identificado outro corpo . Tratava-se de Angelita Cristiane Freitas de Assis, que morreu aos 37 anos. Ela trabalhava como técnica de enfermagem do trabalho, era casada e tinha dois filhos.

Ainda existem de 20 a 30 segmentos corpóreos para serem analisados pelo IML. E a Polícia Civil espera que esse número aumente por causa da mudança de estratégia dos bombeiros ( leia mais abaixo ).

A Operação



Os trabalhos das autoridades mineiras em Brumadinho já passaram de mil dias desde o rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em 25 de janeiro de 2019.

O Corpo de Bombeiros começou, em setembro, a utilizar uma nova estratégia que pode diminuir em dois anos o tempo de buscas - antes, a previsão era de que elas poderiam levar mais quatro anos até chegar ao fim.



Conforme o Estado de Minas mostrou no mês passado, a operação está ancorada atualmente em estações de busca na área onde funcionava o Terminal de Carga Ferroviário (TCF) da mineradora. Essas estações abrigam um maquinário capaz de melhorar a observação do rejeito revirado, pois já é utilizada para "peneirar" o minério e foi adaptada especificamente para a operação. Esse novo método é baseado na segregação granulométrica.



Um maquinário recebe o rejeito que ainda não foi vistoriado e separa para vistoria de acordo com a gramatura do material. Dentro da cabine, dois bombeiros observam atentos tudo que passa pela esteira e, em caso de visualizar algum objeto que possa ser segmento de corpo, o operador interrompe a máquina, o material é recolhido e enviado para a análise do Instituto Médico-Legal (IML).