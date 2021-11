Brumadinho: familiares realizam ato de Finados em memória a 270 vítimas

A cidade de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem o terceiro Dia de Finados com uma forte tristeza. Desde o rompimento da barragem da Vale em Córrego do Feijão, a comunidade sofre de saudade das 270 vítimas que morreram na tragédia.

Ato no letreiro de Brumadinho no terceiro Dia de Finados após o rompimento da barragem

Hoje houve uma homenagem aos que morreram e também um ato de luta para que as oito “joias” ainda não encontradas tenham um enterro digno. A cerimônia foi organizada pela Comissão dos Não Encontrados. Às 12h, os parentes das vítimas se reuniram no letreiro da cidade com o intuito de que as vidas perdidas no desastre não sejam esquecidas.