FGV vai assumir transferência de renda para atingidos de Brumadinho

Dúvidas sobre transferência de renda devem ser tiradas pelo e-mail PagamentoPTR@fgv.br, informa a FGV (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 13/1/21)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) passará a transferir os recursos da Vale para as famílias atingidas pela Tragédia de Brumadinho, que arrasou a cidade da Grande BH e aquelas ao leito do Rio Paraopeba em janeiro de 2019.De acordo com a FGV, nada vai mudar para os atingidos. Portanto, eles vão continuar recebendo os mesmos valores de antes, nas mesmas datas e contas cadastradas junto à Justiça.A 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais quem nomeou a FGV para o gerenciamento. Já a seleção partiu da Defensoria Pública de Minas Gerais e dos ministérios públicos Federal e de Minas.De acordo com a FGV, ainda não há telefone disponível para que os atingidos entrem em contato em caso de dúvidas. Esse canal deve entrar em vigor em breve.Por enquanto, o canal exclusivo de atendimento da FGV acontece pelo e-mail PagamentoPTR@fgv.br.Em nota, a fundação informou que acredita no aperfeiçoamento do Programa de Transferência de Renda para garantir "transparência nas informações e atendimento individualizado aos beneficiários".