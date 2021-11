Divinópolis faz 'chamado urgente' para zerar fila de atrasados da 2ª dose

154 mil pessoas já receberam as duas doses ou a dose única da vacina contra a COVID-19 em Divinópolis (foto: Rodrigo Nunes/MS)

Com pouco mais de 12,4 mil pessoas com a segunda dose atrasada, a Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, fez o que classificou de “chamado urgente” para colocar em dia a vacina contra a COVID-19. O novo mutirão será nesta sexta-feira (12/11).



“Descuido com as datas (aprazamentos alargados) desconfiança com a eficácia da vacina em decorrência de informações falsas e receio das possíveis reações adversas”, listou o coordenador da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Tércio de Faria Leão.



Com 154 mil pessoas já vacinadas com a segunda ou dose única, o município espera chegar a 210 mil. “Somente com o ciclo completo da vacinação é possível garantir a imunidade e defesa do coronavírus, pois a eficácia do imunizante foi comprovada a partir de análises realizadas com as duas aplicações”, reforçou Leão.



O coordenador da Central de Regulação também lembrou que a pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo vírus. “E, também, a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus.”, destacou.



O último balanço da Secretaria de Saúde mostrou que 4.474 pessoas deixaram de receber, até segunda-feira (8/11), a AstraZeneca. Outras 3.569 ainda não completaram o ciclo da CoronaVac e mais 4.423 precisam da Pfizer para concluir a imunização.



Drive-thru

Dois pontos de vacinação foram liberados para o público em atraso na sexta-feira. O drive-thru localizado no pátio da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), no Bairro Espírito Santo, aplicará o imunizante Pfizer.



No Centro Administrativo (sede da prefeitura), no bairro Bela Vista, estarão disponíveis Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. A imunização poderá ser feita das 8h às 17h, sem agendamento prévio.



Documentos

Para receber a segunda dose não é necessário cadastramento. O cidadão precisa ficar atento apenas à documentação.



Documento de identidade com foto;

Cartão SUS;

Cartão da Unidade de Saúde;

Caderneta de Vacinação;

Comprovante de endereço.



A falta de qualquer um destes documentos impossibilitará a vacinação. Para adolescentes é essencial a presença de um adulto acompanhando.