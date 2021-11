Bairros de BH registram até 69% da chuva esperada para todo o mês

O mês de novembro mais chuvoso ocorreu no ano de 1981 (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Já choveu 69% do esperado para novembro na Região do Bairreiro nos 11 primeiros dias do mês. A média climatológica de novembro é 239,8 mm. Até o momento, a regional acumula 164,8. A informação foi divulgada pela Defesa Civil de Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira (11/11).





Confira o acumulado de chuvas (mm) em novembro até as 12h desta quinta-feira (11/11):

Barreiro: 164,8 (69%) Centro Sul: 139,2 (58%) Leste: 162,2 (68%) Nordeste: 143,4 (60%) Noroeste: 143,4 (60%) Norte: 105,4 (44%) Oeste: 152,0 (63%) Pampulha: 151,2 (63%) Venda Nova: 130,2 (54%)

Média Climatológica novembro 239,8 mm



Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Previsão do tempo

Nesta quinta-feira (11/11) o céu amanheceu nublado, com tempo chuvoso em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas fortes, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h, até o início da manhã desta sexta-feira (12/11), na capital mineira.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas deve ter este clima de chuva até sábado (13/11), ocorrendo uma ligeira redução no volume a partir de domingo (14/11).





A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, explica o porquê do clima chuvoso em todo o estado: “Uma grande quantidade de umidade está vindo para Minas, e isso contribui para o aumento das áreas de instabilidade, o que provoca volumes maiores de chuva”.









A mínima de BH durante a madrugada de hoje foi 16,9°C na estação meteorológica do Cercadinho. No estado, a menor temperatura foi em Monte Verde, Sul de Minas, 13°C. Já a máxima não deve passar dos 24°C na capital, e pode chegar aos 33°C no Norte do estado.



A mínima de BH durante a madrugada de hoje foi 16,9°C na estação meteorológica do Cercadinho. No estado, a menor temperatura foi em Monte Verde, Sul de Minas, 13°C. Já a máxima não deve passar dos 24°C na capital, e pode chegar aos 33°C no Norte do estado.

Com o grande volume de chuvas que está ocorrendo na capital nos últimos meses, a umidade do ar deve chegar a 85%, conforme foi divulgado pela Defesa Civil, na manhã desta quinta (11/11). O Inmet também aponta queda nas temperaturas durante o fim de semana, podendo ter máxima de 19°C no sábado (13/11) em BH, e voltando a elevar na segunda-feira (15/11), para 27°C, no período da tarde na capital.