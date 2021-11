Temperaturas despencam até o fim de semana em Belo Horizonte

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Minas deve ter pancadas fortes de chuva até sexta-feira (12/11) e queda nas temperaturas durante todo o fim de semana que antecede ao feriado da Proclamação da República, na terça-feira (15/11). No sábado, a temperatura máxima em Belo Horizonte não deve passar dos 19°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira a previsão do tempo na capital até domingo (14/11);

Quinta-feira (11/11)- mínima 17°C/máxima 24°C

Sexta-feira (12/11)- mínima 14°C/máxima 20°C

Sábado (13/11)- mínima 13°C/máxima 19°C

Domingo (14/11)- mínima 13°C/máxima 22°C

Segundo Claudemir Azevedo, em BH, no sábado (13/11) e domingo (14/11), o sol deve aparecer em alguns momentos, mas há possibilidade de chuvas fracas no período da tarde.

Já nesta quarta-feira (10/11), o céu deve ficar nublado na capital. A menor temperatura da madrugada foi na estação meteorológica do Cercadinho, com 18,2°C. Já a maior não passa dos 28°C.

No estado, a mínima foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 11°C. A máxima deve chegar aos 33°C no Triângulo Mineiro e Vale do Jequitinhonha.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira