Minas deve ter chuvas intensas durante todo o mês de novembro

Expectativa para novembro é chuva intensa durante todo o mês (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Tradicionalmente, novembro é o terceiro mês mais chuvoso em Minas. E a previsão para o período, que está no início, não é diferente, com tempo chuvoso, intercalando intervalos de melhorias e pancadas de chuva. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Durante o mês, Minas Gerais deve registrar chuvas intensas em diversas regiões, sendo os locais mais predominantes para pancadas de chuvas o Triângulo Mineiro, Oeste, Norte e Noroeste de Minas, afirmou o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.





Segundo ele, a temperatura por agora não tende a ficar tão alta: "Nós já temos bastante nebulosidade e ocorrência de chuvas também, então a temperatura não atinge picos tão elevados quanto setembro", explicou.





Em outubro, tivemos um mês chuvoso, com registros acima da média. A expectativa para o mês era de 104 mm, entretanto, em alguns lugares foi possível constatar chuvas atingindo até 200 mm. Desde o início, novembro também foi marcado por temporais. No primeiro dia do mês, Belo Horizonte registrou chuvas fortes, com 100 mm em alguns pontos da cidade, ocasionando até mesmo alagamentos.





Dados referentes aos registros de chuva nos meses de novembro dos últimos 20 anos, e registro do que choveu até o momento, em Belo Horizonte, registrado pela Estação Convencional INMET, localizada na Regional Centro Sul. (foto: Dados do Inmet)





De acordo com Heriberto dos Anjos, meteorologista do Geoclima, o que podemos esperar para os próximos dias é um tempo marcado com altos volumes de chuva: "Ao longo da semana ocorrerão pancadas de chuva típicas da primavera, devido ao calor e a umidade, e depois, a instabilidade do tempo será intensificado ainda mais com a chegada de uma frente fria", explica.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra