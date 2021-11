Árvore caiu no cruzamento das avenidas Amazonas e Barbacena, na Região Centro-Sul da capital (foto: BHTrans/Divulgação)





A quinta-feira (11/11) começou com chuva constante em Belo Horizonte. Segundo os órgãos de segurança, até as 8h não haviam sido registradas ocorrências de grande destaque, mas houve alguns transtornos, como trânsito lento e a queda de uma árvore em um cruzamento.









Agentes da BHTrans conseguiram tirar a árvore da pista, liberando uma faixa. Às 7h50, uma equipe de poda da prefeitura e militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para liberar a via.



Já na Avenida Raja Gabaglia, um micro-ônibus com problemas mecânicos em frente a 4ª Região Militar causa lentidão no sentido Centro-Bairro. Um reboque foi acionado.



%uD83D%uDD017h50 Atualização: Equipe de poda e do Corpo de Bombeiros estão no local para finalizar a liberação da via https://t.co/JEvOyE10Dd pic.twitter.com/a5wbGhNnKN %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 11, 2021









Chuva e trânsito lento na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Também há um semáforo em flash no cruzamento da Avenida Mem de Sá com a Avenida dos Andradas.





A BHTrans também relata trânsito lento para os motoristas que passam pela Praça da Estação, sentido área hospitalar, entre a Avenida do Contorno/Viaduto Leste e a Rua dos Caetés. O mesmo ocorre na Avenida Cristiano Machado, sentido Bairro-Centro, entre desde a MG-010, em Venda Nova, e a rotatória do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste. Um pouco mais à frente, trânsito intenso entre a Avenida José Cândido da Silveira e o Túnel da Lagoinha.



Na Avenida Pedro II, há lentidão entre a Avenida Carlos Luz e o Complexo da Lagoinha, sentido Bairro Centro.



A BHTrans orienta a diminuir a velocidade e manter sempre a distância segura do veículo à frente para evitar acidentes na pista molhada.

Volume de chuva e alerta

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte (Comdec) divulgou um alerta de pancadas de chuva válido até as 8h de amanhã (12/11). A chuva pode ser forte, acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais, com volume previsto entre 40 e 60 milímetros.



8h17 - Pancadas de chuva, por vezes forte, (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (12).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/emasXTG5Ji %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 11, 2021







Segundo o balanço da Comdec, de 1º de novembro até hoje, a regional com o maior volume de chuva na capital mineira é o Barreiro, onde choveu 158,6 milímetros nesses primeiros dias do mês. O volume é equivalente a 66,1% da média de climatológica da capital em novembro, que é de 239,8%.





Em segundo lugar, está a regional Leste, com 152,2 milímetros de chuva, 63,5% da média esperada. No acumulado de chuva em oito horas – somado até as 5h desta quinta-feira – as duas regiões também aparecem com os maiores volumes. Confira abaixo:





Acumulado de chuvas, em milímetros, nas últimas 8 horas. Em 11 de novembro de 2021, às 5h:

Barreiro: 42

Centro Sul: 22,6

Leste: 27,4

Nordeste: 34,4

Noroeste: 24,8

Norte: 18,4

Oeste: 22,2

Pampulha: 22,4

Venda Nova: 15

Acumulado de chuvas, em milímetros, no mês de novembro. Em 11 de novembro de 2021, às 5h:

Barreiro: 158,6 (66,1%)

Centro Sul: 131,3 (54,8%)

Leste: 152,2 (63,5%)

Nordeste: 134,2 (56%)

Noroeste: 136,8 (57%)

Norte: 91,2 (38%)

Oeste: 144,2 (60,1%)

Pampulha: 141 (58,8%)

Venda Nova: 117,4 (49%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte