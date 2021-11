Motoristas de ônibus de BH aprovam estado de greve nesta quinta (11/11)

Rodoviários de BH aprovam estado de greve nesta quinta-feira (11/11) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Os motoristas - e trabalhadores, de forma geral - de ônibus da capital mineira decidiram entrar em estado de greve nesta quinta-feira (11/11), após assembleia. A partir de agora, a categoria pode paralisar os trabalhos a qualquer momento, desde que empresas e prefeitura sejam avisadas com 72h de antecedência.





A assembleia realizada em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) aprovou o estado de greve da categoria em defesa do reajuste salarial, o que não acontece há dois anos. Pautas como a exposição dos trabalhadores à COVID-19, sem o suporte necessário e disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), também foram abordadas.









A paralisação, no entanto, não é imediata. Uma nova reunião entre os rodoviários e as empresas de ônibus já está marcada para a próxima semana. O encontro será o quinto desde que as negociações por reajuste salarial começaram.





A expectativa dos integrantes do sindicato é de que a classe patronal mude a postura adotada até o momento e faça uma proposta diferente. “Caso as empresas não apresentem uma proposta digna para o trabalhador, que atenda os nossos anseios, nós vamos parar”, reiterou o presidente.





Aprovado o estado de greve pela maioria dos trabalhadores em assembleia, o sindicato passa a ter autorização para chamar a paralisação a qualquer momento. Contudo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e as empresas devem ser avisadas com 72 horas de antecedência.





A reportagem entrou em contato com as empresas e a BHTrans para repercutir a decisão dos trabalhadores. Tão logo os procuradores se manifestem, esta reportagem será atualizada.





Veja quais são as reivindicações dos motoristas:

Reajuste salarial de 9% + INPC

Ticket de alimentação de R$ 800,00

Pagamento do Ticket no atestado

Remoção do banco de horas

Abono salarial 2019/2020

Retirada da limitação do passe livre

Manutenção do passe livre para o afastado

Melhoria no plano de saúde

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci