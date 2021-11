Tempo: chuva dá trégua em BH, mas pode voltar no fim de semana

BH deve ter feriado com sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









No entanto, a partir de sexta (19/11), o sol entre nuvens deve voltar a dar lugar ao céu encoberto com pancadas de chuva, assim como foi na semana passada. Trovoadas isoladas também podem ser registradas na capital mineira. A máxima neste dia pode chegar a 26ºC, uma queda de 4ºC em relação à previsão dos dois dias anteriores. No sábado (20/11), pode cair para 25ºC.





Minas





Nesta segunda, as regiões Norte e Noroeste do estado podem registrar chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhadas de rajadas de vento. Precipitações também podem ocorrer no Jequitinhonha. Já na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, mas sem chuva. Nas demais regiões, o sol deve ficar entre nuvens.





O mesmo deve acontecer nesta terça, com possibilidade de chuva isolada apenas no Noroeste do estado. Na quarta, as nuvens carregadas devem chegar ao Jequitinhonha, enquanto pancadas de chuva podem atingir, na quinta, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.





Nesta segunda, a temperatura máxima no estado pode chegar a 31ºC, enquanto que na terça pode atingir 32ºC, com crescentes na quarta e na quinta, quando os termômetros devem registrar 33ºC e 34ºC, respectivamente.

Nesta segunda-feira (15/11) de feriado de Proclamação da República, Belo Horizonte deve ter sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. Esta, inclusive, será a tônica para boa parte da semana que se inicia. No entanto, uma boa notícia para quem não abre mão da chuva e das temperaturas amenas: elas devem voltar no fim de semana.