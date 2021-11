Acidente na BR-040 mata mulher e fere homem gravemente

Acidente ocorreu próximo ao Posto de Gasolina Parada Bonita e ao Thermas. (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Homem foi levado para o João XXIII (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

















Um grave acidente mobiliza o Corpo de Bombeiro na BR-040, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte neste domingo (14). Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.De acordo com a corporação, um carro saiu da pista e bateu em um coqueiro às margens da rodovia, na altura do km 497, próximo ao Posto de Gasolina Parada Bonita e ao Thermas, na pista sentindo Sete Lagoas.Os bombeiros foram chamados por volta das 13h50. Chegando lá, encontraram um casal com sangramentos aparentes pelo corpo, inconscientes e presos às ferragens.Socorristas da ambulância da concessionária apoiaram no resgate de uma das vítimas, um homem de 50 anos, que foi retirada em estado grave do veículo, socorrido e conduzido pela aeronave Arcanjo para o HPS João XXIII, em Belo Horizonte.A outra vítima, uma mulher de 35 anos, morreu no local, constatado pelos médicos na cena do acidente. Segundo os bombeiros, ela bateu violentamente contra a estrutura do para-brisa.Bombeiros realizaram também a prevenção contra incêndio, pois havia um forte odor de combustível no local.