Motorista escuta barulho e evita tragédia com 50 passageiros na 040

Ônibus foi totalmente consumido pelo fogo em questão de minutos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um ônibus que transportava 50 passageiros ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR-040, na madrugada deste domingo (14/11), próximo ao município de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. O motorista do coletivo, que pertence à empresa Sousa Turismo, identificou um barulho na parte traseira do veículo e orientou que todos os ocupantes saíssem antes do fogo se alastrar. Ninguém ficou ferido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta da 1h50 para debelar as chamas, o ônibus seguia no sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro. Conforme relato do motorista aos militares, ele parou o veículo após escutar um barulho anormal na parte traseira. Já do lado de fora, o homem viu uma das rodas pegando fogo.

Ao chegar no local, os bombeiros utilizaram cerca de 10 mil litros de água para controlar as chamas. Após o combate direto, a guarnição realizou o rescaldo e resfriamento do veículo com o objetivo de evitar novos focos de incêndio.

Coletivo ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR-040 nesta madrugada (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Concessionária Via 040 deram apoio à operação e o trânsito ficou interditado momentaneamente no sentido BH-RJ.

A reportagem tenta contato com a empresa de ônibus para saber se os 50 passageiros, que tiveram que descer do coletivo às margens da rodovia, receberam algum tipo de suporte. Caso ocorra um retorno, este texto será atualizado.