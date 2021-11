Nova frente fria deve trazer mais chuvas para MG na quinta-feira (18/11)

Clima na capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) As chuvas deram uma trégua aos mineiros neste início de semana e os termômetros podem chegar até aos 32°C na quinta-feira (18/11) em Belo Horizonte. Entretanto, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas fortes de chuvas já a partir da própria quinta, podendo este quadro se estender também ao fim de semana.

“Além disso, as temperaturas podem sofrer ligeira queda, variando de 32°C na quinta (18/11) para 26°C no sábado”, ressalta o meteorologista.

Nesta terça-feira (16/11), pós feriado prolongado, o céu deve ficar parcialmente nublado em BH e toda Região Metropolitana, com temperatura máxima de 28°C no período da tarde. A menor temperatura na capital durante a madrugada de hoje foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 13,9°C.

No estado, a mínima foi em Monte Verde, Sul de Minas, com 8,8°C. A máxima deve chegar aos 32°C no Triângulo e Norte de Minas.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira