Chuva deve dar trégua em BH só a partir de terça-feira; veja a previsão

Céu encoberto em Belo Horizonte: previsão é mais chuva neste domingo (21/11) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A/Press)

A chuva deve dar uma trégua em Belo Horizonte e em boa parte de Minas Gerais só partir de terça-feira (23/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Neste domingo (21), a previsão é de céu encoberto com chuva e com temperaturas ainda em queda. A mínima foi de 15,4 °C, máxima estimada de 21°C e a umidade relativa mínima em torno de 75% à tarde.

No estado, o tempo segue instável em todas regiões, com possibilidade de chuva forte no Norte e Noroeste de Minas.





Segundo Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet, a chuva começa a diminuir já nesta segunda-feira. "As temperaturas vão ficar mais elevadas e a máxima na capital pode chegar a 30 °C", afirma.













Outras duas regiões de Belo Horizonte superaram em mais de 90% o nível previsto para o mês inteiro. A Região de Venda Nova acumula 237,6 (99,1%) e a Leste já possui 238,6 (99,5%).



Até a tarde desse sábado (20/11), pelo menos duas regiões ultrapassaram os níveis esperados para a temporada . São elas: Barreiro com 241,0 mm, ou seja, 100,5% e Oeste com 241,4 mm, ou seja, 100,7%. Outras duas regiões de Belo Horizonte superaram em mais de 90% o nível previsto para o mês inteiro. A Região de Venda Nova acumula 237,6 (99,1%) e a Leste já possui 238,6 (99,5%). Em Belo Horizonte, de acordo com a série histórica de dados do Inmet, o mês de novembro mais chuvoso ocorreu no ano de 1981 com total de chuva de 528,9 mm e o mais seco foi no ano de 1967 com apenas 27,2 mm de precipitação. A média histórica é 239,8 mm.