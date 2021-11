Perigo de chuvas intensas ainda ronda 62 cidades mineiras

Arquibancada de quadra esportiva em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, caiu por causa das chuvas de domingo (21/11) (foto: Prefeitura de Carbonita/Divulgação)

Apesar de o perigo das chuvas intensas ser menor no Norte e Noroeste de Minas nesta segunda-feira (22/11), ao menos 64 cidades devem ficar em alerta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A frente fria que passou por toda Minas Gerais desde o fim de semana passado ainda não deixou totalmente o estado e causa as tempestades, que podem chegar a 100mm.

A chuvarada pode vir acompanhada de raios e ventos de tempestade, que têm até 100km/h. Há risco de queda de árvores e desabastecimento de energia elétrica.

A tempestade desse domingo (21/11), que atingiu também parte do Vale do Jequitinonha, causou estragos em Carbonita. A arquibancada da quadra do Boa Vista desmoronou. Não havia ninguém no local.



Equipes da Secretaria de Esportes começaram a trabalhar nesta segunda-feira para reparação.

O município ainda pode sofrer com outras pancadas de chuva, já que ainda há uma massa de instabilidade sobre a região. Outras 197 cidades também estão nesse alerta. Porém, não há perigo, como no fim de semana.



O volume de chuvas pode chegar a 60mm segundo o Inmet, mas os mapas meteorológicos não preveem tempestades.

Veja em quais cidades pode chover forte nas próximas horas