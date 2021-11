Asfalto cede e buraco engole carro em importante avenida

No carro estavam duas pessoas, que saíram sem ferimentos (foto: Reprodução/redes sociais)



08:43 - 22/11/2021 Chuvas dão trégua a partir de terça (23/11) e temperaturas voltam a subir Numa das principais vias de Uberlândia, a Avenida Rondon Pacheco, um carro foi engolido por um buraco na manhã desta segunda-feira (22/11), depois que o asfalto cedeu. Duas pessoas estavam no veículo, mas não se feriram. O carro estragou bastante, pois ficou com o motor completamente dentro da água que vazava pelo buraco.O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Rondon Pacheco com a Rua da Carioca, no Bairro Tabajaras, região central da cidade. O motorista contou que levava a esposa para o trabalho, quando o asfalto afundou com o peso do veículo. Ele e a mulher conseguiram sair rapidamente, mas o carro começou a afundar na água que brotou do buraco aberto.



Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) foram até o local para atender o caso e verificar se não havia mais risco de novo afundamento. Não houve feridos, mas para retirar o carro do buraco foi preciso o uso de uma retroescavadeira, que o puxou com uso de cordas.



De acordo com o Dmae, um vazamento de água na adutora secundária da Avenida Rondon Pacheco ocasionou a erosão que não foi vista pelo motorista ao passar no local. Em nota, o departamento informou que 'já tomou as providências para a recuperação do veículo e indenização ao proprietário'.



Também já acontece uma manutenção emergencial da via e está prevista a conclusão até às 18h. O que vai afetar o abastecimento de água na região, algo que deve ser normalizado em até 12 horas após o fim do serviço.