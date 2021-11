Greve dos motoristas: corridas de aplicativo atingem até o dobro do valor

Os usuários que optaram pelos aplicativos nesta manhã, observaram que as corridas chegaram até o dobro do valor.Em uma simulação realizada pela reportagem no aplicativo Uber, por volta das 6h45, o valor cobrado de uma corrida do bairro Independência até o Prado, Região Oeste da capital mineira, estava custando no mínimo R$ 114,75, na modalidade Uber X.