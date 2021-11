Chuvas dão trégua a partir de terça (23/11) e temperaturas voltam a subir

Previsão do tempo em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O período chuvoso dos últimos quatro dias, deve dar um 'descanso' aos mineiros até na quinta-feira (25/11), e os termômetros podem ultrapassar os 30°C, em Belo Horizonte. Entretanto, a previsão do Instituto Geoclima, é que o próximo fim de semana seja chuvoso novamente, em todo o estado.









Confira os volumes do fim de semana, de acordo com cada região:

Venda Nova - 57,0 mm

Noroeste - 51,6mm

Norte - 46,0mm

Leste - 44,6mm

Nordeste - 40,2mm

Oeste - 39,6mm

Pampulha - 34,2mm

Centro Sul - 24,7mm

Barreiro - 23,6mm.

Segundo o meteorologista do Instituto Geoclima, Heriberto Dos Anjos, o tempo deve ficar firme até na quinta-feira (25/11): "A tendência é de ligeira elevação nas temperaturas, com a estabilidade do clima. Mas já na sexta (26/11) novas áreas de instabilidade irão se formar novamente sobre o estado, trazendo mais nebulosidade e chuvas para todas as regiões, no final do dia”, explica o meteorologista.



O meteorologista também disse que pode haver chuvas nesta segunda (22/11): "No sul de Minas, não há nenhuma possibilidade de chuvas. Em BH, há uma pequena chance de chover hoje ainda. Nas regiões da faixa leste, oeste, central, alto paranaíba e triângulo mineiro, há previsão de chuvas fracas e isoladas. Mas no norte, noroeste e jequitinhonha, as chuvas podem ser mais intensas seguidas de trovoadas”, afirma.



Nesta segunda (22/11) o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado na capital, e a mínima da madrugada registrou 16°C, no Cercadinho. A máxima não deve passar dos 27°C.





No estado a menor foi em Monte Verde, Sul de Minas, 9°C, e a maior deve registrar no Triângulo Mineiro, 35°C.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra