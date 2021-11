Pode chover forte em Belo Horizonte neste sábado (20/11), diz Inmet

O fim de semana será de tempo instável em todas as regiões mineiras e há previsão de chuva forte para Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas caem devido à alta cobertura de nuvens e à chuva. Neste sábado (20/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, informou ada capital. A mínima foi de 18 °C, máxima estimada de 22°C e a umidade relativa mínima em torno de 85% à tarde.

O tempo instável ocorre em decorrência do avanço de um sistema frontal sobre o Sudeste brasileiro.

Ontem (19/11), o Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para 675 cidades de Minas Gerais, sendo 636 locais com alto grau de perigo , e as outras 39 áreas de risco potencial.O alerta é válido até as 10h deste sábado e as chuvas nas regiões com alerta de perigo podem provocar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, além de risco de descargas elétricas.