PM apreende 22 aves silvestres e suspeitos são multados em quase R$ 50 mil

Além dos pássaros, 20 gaiolas também foram apreendidas (foto: Divulgação/PMMG)

A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu 22 aves silvestres e aplicou multas que chegam a quase R$ 50 mil em duas pessoas em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro. Os suspeitos podem ter adulterado anilhas e com isso fingirem ter autorização da manutenção dos animais.Os homens foram abordados em patrulhamento de rotina em Ituiutaba. Os policiais perceberam o transporte de gaiolas e pararam o veículo no qual estavam os dois homens envolvidos na ocorrência.