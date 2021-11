Preso tio avô de criança de 7 anos, depois de ser flagrado abusando dela

Homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (foto: Vinícius Lemos)

Um homem de 50 anos foi preso pela suspeita de ter estuprado uma criança de 7 anos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito é tio-avô da vítima e foi flagrado com a mão dentro da bermuda da menina, segundo informado pela Polícia Militar (PM).Vítima e suspeito assistiam a um filme na casa da criaança e, segundo a tia da menina, eles estavam cobertos por uma manta. A mulher notou que a menina estava inquieta e a olhava várias vezes.Desconfiada, ela puxou a coberta e viu que o homem estava com a mão na genitália da criança. Nesse momento, ela a acionou a polícia. Quando os militares chegaram no local, o homem deixava o imóvel, mas foi contido.Apesar de não confessar, segundo os policiais que atenderam à ocorrência, o tio-avô da menina não negou o fato e não respondia completamente aos questionamentos.O suspeito mora no Espírito Santo e passava alguns dias na casa da vítima.Ele foi preso por estupro e levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil.