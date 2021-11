Rede Mater Dei anuncia aquisição do Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia

O Hospital Santa Genoveva é um dos principais de Uberlândia e foi fundado em 1975 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um dos principais hospitais de Uberlândia, o Santa Genoveva, foi vendido para a Rede Mater Dei por R$ 309 milhões. A rede, inclusive, fez publicação de fato relevante sobre a aquisição. Ao mesmo tempo uma comunicado interno foi feito ao corpo clínico e aos colaboradores do hospital da cidade do Triângulo Mineiro.As negociações aconteceram por cerca de um ano. A operação de R$ 309 milhões, inclui os imóveis, levando a um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido, que é de, aproximadamente, R$ 57 milhões. As receitas líquidas anualizadas dos ativos somam cerca de R$ 160 milhões.O Mater Dei terá 99,6% do Hospital Santa Genoveva Ltda. e 100% do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia Ltda., o CDI.O Santa Genoveva tem 215 médicos com participação no hospital, além de 10 radiologistas que controlavam o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). Fundado em 1975, a instituição é um hospital geral de alta complexidade, com mais de 50 especialidades. Além de uma gama completa de credenciamentos, possui acreditação internacional da Qmentum.Já o CDI, fundado em 1978, é referência em diagnóstico por imagem na região. Por estarem em um mesmo complexo hospitalar permitem a integração de fluxos e a otimização operacional, proporcionando uma melhor experiência ao paciente.Atualmente, o Santa Genoveva possui 204 leitos, sendo 156 operacionais, além de áreas para expansões adicionais e 30 leitos de UTI.“A operação segue a estratégia de expansão do Mater Dei, através da criação de hubs regionais em praças estratégicas, sendo uma referência em qualidade assistencial. O fechamento está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)”, informou a rede.