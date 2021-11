Greve em BH: estações de ônibus operam com até 30% das viagens

Passageiros na entrada da Estação Venda Nova, onde apenas 26% das viagens foram realizadas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Belo Horizonte afeta todas as estações de ônibus na manhã desta segunda-feira (22/11), segundo balanço parcial da BHTrans divulgado há pouco.





LEIA MAIS 07:22 - 22/11/2021 Com motoristas em greve, passageiros ficam ilhados na Estação Venda Nova

16:56 - 21/11/2021 Motoristas de ônibus de BH mantêm greve nesta segunda-feira (22/11) A paralisação começou à meia-noite. No Twitter, a empresa de trânsito da capital divulgou a porcentagem de viagens realizadas nas estações em relação às programadas, na faixa das 6h, um dos horários de maior movimento nos terminais de ônibus. Confira abaixo:





Vilarinho: 30%

Venda Nova: 26%

São Gabriel: 22%

Pampulha: 20%

São José: 7%

Barreiro: 1%

Diamante: 0%





7h27 %u26A0%uFE0F Paralisação parcial dos operadores do transporte coletivo. Estamos monitorando a operação via Central de Operações e equipes em campo. Nossos agentes estão orientando usuários nas estações. %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 22, 2021 %u26A0%uFE0F Situação da operação do transporte coletivo (paralisação parcial dos operadores):

% de viagens realizadas em relação às programadas (faixa das 6h):

Pampulha: 20%

São Gabriel:22%

Barreiro:1%

Diamante:0%

Venda Nova:26%

Vilarinho:30%

São José:7%

Demais linhas:16% %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 22, 2021

Demais linhas: 16%





Na última sexta-feira, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, 1º Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região determinou que pelo menos 60% da frota circule. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) entrou com um recurso na Justiça. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil.