Dois acidentes na mesma rodovia deixam dois mortos em Minas

Fiat Uno ficou completamente destruído depois do choque com o Palio (foto: CBMMG/Divulgação)

Dois acidente na manhã desta segunda-feira (22/11) mobilizaram patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros, na BR-267. O primeiro envolveu dois veículos de passeio, próximo a Governador Valadares, e, no segundo, houve um capotamento com saída de pista, próximo a Igrejinha, ambas as cidades no Vale do Rio Doce.

No quilômetro 119 da BR-267, próximo a Valadares, as equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência de uma batida frontal entre dois veículos Fiat, um Uno, com placas de Piraúba (MG), e um Palio, de Campinas, no interior e São Paulo.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista do Uno, um homem, de 61 anos, estava preso dentro do veículo, já em óbito. Já o condutor do Palio, um homem de 41 estava consciente e já tinha conseguido sair do carro. Com escoriações leves, ele foi levado para Governador Valadares pelo Samu.

O segundo acidente ocorreu no quilômetro 130, próximo a Igrejinha. Um Citroën vermelho, sem placa, capotou. O motorista, um homem de 40, já estava morto em meio às ferragens, quando os bombeiros chegaram.