BH não tem previsão de chuva nesta quarta (24) e pode registrar até 32°C

O Inmet informa que as chuvas devem voltar a BH somente a partir de sexta-feira (26/11) , no período da tarde, permanecendo durante todo o final de semana.

De acordo com os meteorologistas, as temperaturas podem ter uma pequena queda, porém sem chance de ter aquela sensação de frio.

Em Maria Da Fé, no Sul de Minas, durante a madrugada, os termômetros marcaram 9,9°C, a menor temperatura no Estado. A maior deve ocorrer no triângulo mineiro, chegando a casa dos 35°C .







