Céu deve 'abrir' à tarde em MG, com aumento da temperatura e chuva

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Alerta

O domingo amanheceu com céu encoberto e chuva fina na maior parte de Minas Gerais, mas o tempo não deve permanecer assim. De acordo com o 5º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o sistema que trouxe esta umidade do litoral está passando muito rápido sobre o estado.Assim, a previsão é que o céu comece a abrir à tarde, com tendência de aumento da temperatura. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 28 graus, uma elevação considerável em relação a esse sábado, dia que o termômetro não passou de 23ºC.A combinação entre umidade e aumento da temperatura pode resultar em pancadas isoladas de chuva no fim da tarde e à noite. Além da capital, esse modelo é válido para quaso todo o estado: Região Metropolitana, Triângulo Mineiro, Oeste Central, Zona da Mata, Vertentes, Rio Doce e Mucuri.A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta, válido para essa manhã de domingo, para a incidência de tempestade com possibilidade de raios e rajadas de vento para as regiões Norte e Noroeste do estado.No Noroeste de Minas Gerais, os municípios em alerta são Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Unaí, Uruana de Minas, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João do Pacuí, São Romão, Ubaí, Urucuia, Varzelândia, Verdelândia, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lontra, Luislândia, Mirabela, Montes Claros, Nova Porteirinha, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Santa Fé de Minas e São FranciscoAinda de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, no Norte do estado o alerta é válido para as cidades de Bonito de Minas, Brasília de Minas, Buritizeiro, Campo Azul, Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas e Itacarambi.