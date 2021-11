Assaltantes matam enfermeiro que era dono de bar, em Araxá

TO

Murilo era querido entre os profissionais de saúde da cidade. Ele trabalhava como enfermeiro na rede pública e era proprietário do bar no Bairro João Bosco Teixeira (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Um homem de 59 anos foi assassinado na noite de ontem (11/11), após assalto a bar de sua propriedade, em Araxá, no Alto Paranaíba. A vítima, identificada como Murilo Fernando Oliveira, também era enfermeiro na rede pública e trabalhava na imunização contra a COVID-19, que foi suspensa no local onde trabalhava.

O crime ocorreu por volta das 23h, no estabelecimento comercial localizado no Bairro João Bosco Teixeira, setor norte do município.

Segundo um jovem de 25 anos que estava no bar, dois indivíduos encapuzados e armados chegaram no local e anunciaram o roubo, levando sua carteira que continha dinheiro e documentos pessoais.

Durante a ação, o proprietário teria reagido e foi atingido pelos autores com um tiro no lado direito do tórax. Os assaltantes fugiram em uma moto.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu ao dar entrada na UPA da cidade.

As polícias Militar e Civil realizam diligências no intuito de identificar, localizar e prender os autores. A princípio, a motivação do crime é investigada como latrocínio – roubo seguido de morte.

Vacinação suspensa

Devido ao óbito do enfermeiro, a prefeitura de Araxá suspendeu a vacinação contra a COVID-19 nesta sexta-feira (12/11) na Unisa, localizada no Bairro São Geraldo, e anunciou que na próxima terça-feira (16/11) a vacinação será retomada normalmente na unidade.

Imunização contra a COVID-19 na Unisa foi suspensa devido à morte do servidor (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Hoje, o cronograma no local imunizaria com a 1ª e 2ª dose adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades; 3ª dose para pessoas com alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde; e a 1ª dose à gestantes, puérperas e lactantes.

Confira, na integra, a nota enviada pela prefeitura

“A Secretaria Municipal da Saúde informa que devido ao falecimento de um colaborador na noite desta quinta-feira (11), após ação de criminosos em um estabelecimento comercial, a vacinação contra a Covid-19 que seria realizada na Unisa nesta sexta-feira (12) está suspensa. Na próxima terça-feira (16) a Imunização retorna normalmente na unidade.

Já no Sesc, a Campanha de Vacinação não terá alteração e prossegue conforme cronograma - 3ª doses para idosos (60+) e 2ª dose de acordo com agendamento ou doses em atraso.

Fique atento às redes sociais da Prefeitura de Araxá para mais informações.”